Сергачев о КХЛ: «Раньше люди фигню творили на льду, будто им неинтересно. Сейчас все бьются, играют – любо-дорого посмотреть. Везде много таланта, команды подтянулись»

Михаил Сергачев заявил, что КХЛ меняется в лучшую сторону.

26-летний защитник «Юты» является воспитанником школы «Нефтехимика ». Он не играл за взрослые команды на уровне КХЛ.

– У нас идет очень интересный сезон в России, много ярких матчей. Вам из Америки видно, что КХЛ меняется в лучшую сторону?

– Ну да. Когда раньше смотрел КХЛ, то там люди такую фигню творили на льду! Я просто не понимал, как это вообще происходит. Ну, просто им будто совсем неинтересно.

А сейчас смотришь – все бьются, играют. Хоккей сам стал интересный в целом: пас-пас, завершение. И команды подтянулись.

Есть Нижний Новгород со своим советским хоккеем. Есть молодая «Северсталь », которая тоже крутит-вертит. Можно иногда посмотреть команды типа «Витязя » или тот же «Нефтехимик». Просто из ничего конфетку создают, это попадает в хайлайты.

Везде есть много таланта. Видно, что ребята хотят работать. Любо-дорого посмотреть! – сказал Михаил Сергачев .

Михаил Сергачев: «Овечкина тяжело закрыть. Ты вроде рядом с ним, держишь его. Но буквально секунду проспал, и все – шайба в воротах»