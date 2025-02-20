Сергачев о КХЛ: «Раньше люди фигню творили на льду, будто им неинтересно. Сейчас все бьются, играют – любо-дорого посмотреть. Везде много таланта, команды подтянулись»
26-летний защитник «Юты» является воспитанником школы «Нефтехимика». Он не играл за взрослые команды на уровне КХЛ.
– У нас идет очень интересный сезон в России, много ярких матчей. Вам из Америки видно, что КХЛ меняется в лучшую сторону?
– Ну да. Когда раньше смотрел КХЛ, то там люди такую фигню творили на льду! Я просто не понимал, как это вообще происходит. Ну, просто им будто совсем неинтересно.
А сейчас смотришь – все бьются, играют. Хоккей сам стал интересный в целом: пас-пас, завершение. И команды подтянулись.
Есть Нижний Новгород со своим советским хоккеем. Есть молодая «Северсталь», которая тоже крутит-вертит. Можно иногда посмотреть команды типа «Витязя» или тот же «Нефтехимик». Просто из ничего конфетку создают, это попадает в хайлайты.
Везде есть много таланта. Видно, что ребята хотят работать. Любо-дорого посмотреть! – сказал Михаил Сергачев.
Михаил Сергачев: «Овечкина тяжело закрыть. Ты вроде рядом с ним, держишь его. Но буквально секунду проспал, и все – шайба в воротах»
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