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  • Михаил Сергачев: «Овечкина тяжело закрыть. Ты вроде рядом с ним, держишь его. Но буквально секунду проспал, и все – шайба в воротах»
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Михаил Сергачев: «Овечкина тяжело закрыть. Ты вроде рядом с ним, держишь его. Но буквально секунду проспал, и все – шайба в воротах»

Михаил Сергачев высказался об игре против Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– В этом сезоне вы дважды играли против «Вашингтона». В первом матче Овечкин сделал дубль, во втором отдал три голевые передачи. Как вообще против него играть?

– Овечкину всегда уделяется внимание на установке. Все прекрасно понимают, что Саша будет нацелен на ворота. Самое интересное: многие думают, что он забивает только из своего «офиса», с щелчка. Но этот сезон показал, что Овечкин забивает вообще отовсюду. Бежит на ворота, подставляет клюшку под бросок, и с кистей кидает, и с точек.

Его тяжело закрыть, потому что Овечкин очень нацелен на ворота. Он хочет забить гол, вот и все. Очень креативный в этом плане, и бросок у него очень скрытый. Здесь закрывай его или нет, но Саша все равно свое забьет.

– Тяжело с ним защитнику?

– Да. Ты вроде рядом с ним, как бы его держишь. А вот буквально секунду проспал, и все – шайба в воротах. Она всегда в воротах оказывается почему-то.

Понятно, что в игре тяжело держать фокус всегда на 100%. Но один раз проспал, и Овечкин сразу забивает. И всегда по девяткам стреляет.

– Если Ови побьет рекорд Гретцки в матче с «Ютой» – для вас это будет престижно или позорно?

– Я не считаю, что это позор. Наша главная цель – это выиграть матч. Если мы одержим победу, а Овечкин побьет рекорд – да ради бога. Я даже буду рад.

Выйду на лед и буду радоваться за Сашу. Но лучше пусть он это сделает с другим клубом, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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