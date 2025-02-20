Михаил Сергачев: «Овечкина тяжело закрыть. Ты вроде рядом с ним, держишь его. Но буквально секунду проспал, и все – шайба в воротах»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– В этом сезоне вы дважды играли против «Вашингтона». В первом матче Овечкин сделал дубль, во втором отдал три голевые передачи. Как вообще против него играть?
– Овечкину всегда уделяется внимание на установке. Все прекрасно понимают, что Саша будет нацелен на ворота. Самое интересное: многие думают, что он забивает только из своего «офиса», с щелчка. Но этот сезон показал, что Овечкин забивает вообще отовсюду. Бежит на ворота, подставляет клюшку под бросок, и с кистей кидает, и с точек.
Его тяжело закрыть, потому что Овечкин очень нацелен на ворота. Он хочет забить гол, вот и все. Очень креативный в этом плане, и бросок у него очень скрытый. Здесь закрывай его или нет, но Саша все равно свое забьет.
– Тяжело с ним защитнику?
– Да. Ты вроде рядом с ним, как бы его держишь. А вот буквально секунду проспал, и все – шайба в воротах. Она всегда в воротах оказывается почему-то.
Понятно, что в игре тяжело держать фокус всегда на 100%. Но один раз проспал, и Овечкин сразу забивает. И всегда по девяткам стреляет.
– Если Ови побьет рекорд Гретцки в матче с «Ютой» – для вас это будет престижно или позорно?
– Я не считаю, что это позор. Наша главная цель – это выиграть матч. Если мы одержим победу, а Овечкин побьет рекорд – да ради бога. Я даже буду рад.
Выйду на лед и буду радоваться за Сашу. Но лучше пусть он это сделает с другим клубом, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.
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