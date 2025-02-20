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Овечкин о тренировках с Каспарайтисом: «Благодарен ему. После травмы было сложно возвращаться, я не хочу терять чувство льда»

Александр Овечкин поделился подробностями тренировок с Дарюсом Каспарайтисом.

39-летний нападающий провел ряд занятий с экс-игроком НХЛ во время паузы на Турнир четырех наций.

«Он живет неподалеку. Я написал ему и спросил, может ли он потренироваться со мной пару раз. Мы пошли в зал, вышли на лед, все было хорошо.

Когда я получил травму, то мало катался и мне было сложно вернуться на площадку. Я не хочу терять чувство льда и навыки катания.

Так что я был рад и благодарен Каспарайтису», – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин вернул свой 2013-й – забивает в ритме 27-летнего!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoДарюс Каспарайтис
logoВашингтон
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