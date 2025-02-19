Черночуб о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Александр – гордость нации. Он родился в СССР, то поколение более железное, олдскульное»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Самое обсуждаемое событие – погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. За этим наверняка тоже следите?
– Александр Овечкин – великий человек и хоккеист. Смотришь на него – он уже такой седой. В таком возрасте, когда ты все достиг и все имеешь в своей жизни, все равно каждый день встаешь, идешь и доказываешь. Вся страна за него болеет, я не исключение.
Остается пожелать ему поскорее побить рекорд. Овечкин – это гордость нации. Это будет общая победа нашего хоккея – советского и российского, потому что Александр родился еще в СССР. То поколение более железное, олдскульное, – сказал главный тренер «Омских Ястребов» Виталий Черночуб.
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