Карбери об отдыхе Овечкина в Майами: «Он мог объездить полмира в отпуске, но остался в США. Ови серьезно настроен на вторую половину сезона»
Спенсер Карбери высказался об отпуске Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне на счету Овечкина 43 (26+17) очка в 39 матчах при полезности «+18».
«Это было осознанное решение, верно? Он мог бы отправиться в отпуск куда угодно, объездить полмира. Но после травмы он решил остаться в США…
Это говорит только о том, что Ови действительно серьезно настроен быть готовым ко второй половине сезона», – приводит слова главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери журналист Тарик Эль-Башир.
Овечкин с семьей и Орлов отдыхают на яхте в Майами во время паузы в НХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Тарика Эль-Башира
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