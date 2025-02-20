Макдэвид о Турнире четырех наций: «Хотел бы, чтобы все страны были представлены. Прекрасные хоккеисты сидят дома». Пастрняк написал: «Хорошо сказано»

Коннор Макдэвид высказался о составе участников Турнира четырех наций.

В финальном матче соревнования встретятся команды Канады и США. Также участие в турнире приняли сборные Швеции и Финляндии. Команды были собраны из хоккеистов, выступающих в НХЛ .

«Я бы хотел, чтобы все страны были представлены. Да, отлично, что проводится турнир, в котором лучшие играют против лучших. Но некоторые прекрасные хоккеисты сидят дома», – сказал нападающий канадской сборной Коннор Макдэвид .

Высказывание капитана «Эдмонтона» прокомментировал Давид Пастрняк: «Хорошо сказано», – написал чешский нападающий «Бостона» в соцсети.

Пастрняк выложил фото с трофеем ЧМ и пивом: «Может, теперь Чехию пригласят на Турнир четырех наций?»