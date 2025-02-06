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Карбери о голах Овечкина в пустые: «Он понимает, где вскоре окажется шайба. Александр в более оборонительном режиме, когда игра на кону – могу быть спокоен, выставляя его»

Спенсер Карбери рассказал, почему выпускает Александра Овечкина на пустые ворота.

В текущем регулярном чемпионате 39-летний форвард забросил шесть шайб при игре в формате 5 на 6.

«Я вижу игрока, который обладает невероятным пониманием, где вскоре окажется шайба. Люди могут сказать: «Он же не специалист по обороне. Зачем его выпускать?»

Но в лиге много опытных игроков, играющих пять на шесть, не являясь мастерами защиты. Они очень полезны, потому что хорошо знают, что хотят сделать нападающие. При этом есть немало парней, которые едва ли могут забить максимум одну или две шайбы в пустые ворота за сезон.

Овечкин переключается в более оборонительный режим, когда игра стоит на кону. Он должен играть умно и оставаться частью структуры. У него нет проблем с этим.

Вот почему я могу быть спокоен, выставляя его в таких ситуациях», – заявил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Депутат Журова о госнаграде Овечкину за рекорд по голам в НХЛ: «По закону – точно нет, но есть пункт «за выдающиеся успехи». Когда футболистам дали ЗМС, сколько было споров»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
тактика
logoВашингтон
logoСпенсер Карбери
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