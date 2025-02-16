Форвард «Локо» Сурин: «СКА – принципиальный соперник для меня. Всем в команде приятно их обыгрывать»

– Следите за «Локо» по ходу чемпионата?

– Безусловно. Я живу на базе, где проходят тренировки, так что часто встречаю парней, могу сам зайти в раздевалку и поговорить со всеми. Перед первым матчем сезона между «СКА-1946» и «Локо» Игорь Валерьевич сказал мне: «Ты должен быть мыслями здесь, в КХЛ, не надо растрачивать свой фокус». Я смотрю результаты, слежу за успехами ребят, иногда включаю трансляции матчей.

– Команда только недавно вернулась в топ-3 «Золотого» дивизиона. Что не получается у молодежки?

– Тяжелый вопрос. Из команды фактически ушли первые два звена, но это не оправдание, потому что оставшиеся ребята тоже могут делать результат и обыгрывать любого соперника. Наверное, не хватает стабильности и игры в обороне.

– Весной вы взяли у «Чайки» реванш в полуфинале, но в финале проиграли «СКА-1946». Теперь петербуржцы ваш принципиальный соперник по МХЛ?

– Да, по-спортивному я чувствую неприязнь к «СКА-1946». Никаких претензий к самим пацанам, но у меня осталась обида за финал, который мы могли выигрывать. «Чайка» тоже остается принципиальным соперником, хоть мы и обыграли нижегородцев в полуфинале.

– Спортивная неприязнь к армейскому клубу переносится на уровень КХЛ?

– Конечно, для меня СКА принципиальный соперник. Всем в команде приятно обыгрывать петербуржцев, – сказал форвард «Локомотива» Егор Сурин.