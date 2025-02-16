Сурин о Радулове: «Он фанат «Барселоны», а я – «Реала». После класико в Суперкубке я еще неделю выслушивал, как плохи мадридцы»
18-летний Сурин в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ набрал 5+2 очков в 30 матчах за «Локомотив», у 38-летнего Радулова 30 (16+14) баллов за результативность.
– Видел, как во время вашего интервью Александр проходил мимо и спросил, как сыграла «Барселона». Вы ответили: «Хала Мадрид!» Это локальный прикол или фанатское противостояние?
– Это абсолютно не локальная шутка: он фанат «Барселоны», а я – «Реала». После недавнего класико в финале Суперкубка Испании я просто выключил телефон, но потом все равно еще неделю выслушивал от Радулова, как плох «Реал».
Мы с Рушаном Рафиковым держимся вместе, потому что все остальные болеют за «Барселону». Это интересное противостояние, – сказал форвард «Локомотива» Егор Сурин.
🏆«Барселона» выиграла Суперкубок Испании, забив «Реалу» 4 гола в 1-м тайме – 5:2! У Рафиньи 2+1, Шченсного удалили на 57-й, у Левандовского гол с пенальти и ассист на Ямаля
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