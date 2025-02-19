Шарипзянов о новом контракте с «Авангардом»: «Кайфую, здесь отличный город и болельщики. Нужно отыграть эти пять лет солидно, все зависит от меня»

Дамир Шарипзянов высказался о новом контракте с «Авангардом».

«Новый пятилетний контракт подпишем на днях, там остались формальности. Я хотел этого, и я рад, что клуб вышел на меня с таким предложением. Я хочу здесь остаться.

Говорить о конце карьеры еще рано, нужно отыграть эти пять лет солидно, чтобы потом уже команда предлагала мне дальнейшее сотрудничество. Так что все будет зависеть от меня, от моего отношения к делу.

Я рад остаться, здесь отличный город, отличные болельщики, я просто кайфую здесь. На такой арене грех жаловаться на что-то. Новый контракт начнет действовать со следующего сезона, так что следующий сезон не будет контрактным.

И это хорошо, потому что бывает, что это на тебя давит», – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов .

«Авангард» продлил контракт с Шарипзяновым на 5 лет. Клуб объявил об этом видео с Дамиром в маске Железного человека