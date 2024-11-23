Шарипзянов про «Авангард»: «Судя по подписаниям, надо уже брать себя в руки. Нужно задуматься о решениях – смотреть долго никто не будет»

Дамир Шарипзянов высказался касательно игры «Авангарда» во вторых периодах.

«Авангард» обыграл «Адмирал» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Что происходит с командой в последнее время во вторых периодах?

– Не знаю. Постоянно разговариваем, но одни и те же ошибки допускаем.

Думаю, нам надо задуматься о своих решениях, потому что смотреть долго никто не будет.

Судя по нашим подписаниям, надо уже брать себя в руки и действовать четче, лучше, на пользу команды. Чтобы не было казусов, плохих моментов и столько игры в обороне во втором периоде, – сказал капитан «Авангарда » Дамир Шарипзянов .