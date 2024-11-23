Шарипзянов про «Авангард»: «Судя по подписаниям, надо уже брать себя в руки. Нужно задуматься о решениях – смотреть долго никто не будет»
Дамир Шарипзянов высказался касательно игры «Авангарда» во вторых периодах.
«Авангард» обыграл «Адмирал» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Что происходит с командой в последнее время во вторых периодах?
– Не знаю. Постоянно разговариваем, но одни и те же ошибки допускаем.
Думаю, нам надо задуматься о своих решениях, потому что смотреть долго никто не будет.
Судя по нашим подписаниям, надо уже брать себя в руки и действовать четче, лучше, на пользу команды. Чтобы не было казусов, плохих моментов и столько игры в обороне во втором периоде, – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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