Кузьмин о травме: «Не считаю, что Дитц виноват – он дал инерцию, когда я был в неудобном положении. Даррен написал мне, Звягин и Шарипзянов – тоже»
Нападающий «Салавата Юлаева» получил травму 17 сентября в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2). Во втором периоде хоккеист упал и ударился головой о борт после контакта с защитником соперника Дарреном Дитцем.
– Вы отчетливо помните тот эпизод, когда врезались в борт?
– Помню. Повернул налево голову, куда делал передачу. Когда упал на лед, то посмотрел на борт, прошла секунда, и я в него врезался.
– Первые ощущения после удара: сильная боль в позвоночнике и голове?
– Боль почувствовал. Как раз там, где был перелом. Голова болела, но быстро прошла.
– Даррен Дитц и хоккейный клуб «Авангард» принесли вам извинения?
– Да, Дитц написал, главный тренер омичей Сергей Звягин написал, и капитан команды Дамир Шарипзянов – тоже. Пожелали здоровья, всего хорошего.
– На повторе видно, что контакт между вами и Диицем был, соперник делал провожающее движение рукой. Согласны, что за такие фолы в КХЛ надо жестко наказывать, или это все же несчастный случай?
– Это дело случая, потому что я катил по прямой. Если бы сбоку выезжал, то тогда бы не упал. А получилось так, что менял центр тяжести.
Не считаю, что Дитц виноват – просто он дал мне инерцию в ту секунду, когда я был в неудобном положении и конек не встал на лед.
Иногда, когда подталкиваешь партнера, он просто падает, не успевая как следует поставить ногу.
На предсезонке НХЛ Нюландера неудачно подтолкнул клюшкой партнер. В итоге человек упал на конек другого хоккеиста, своего соперника, получив травму.
Многие хоккеисты сталкивались с этим: ты просто не готов к ускорению в данную секунду, твои ноги не успели за скоростью, которая развилась, – сказал Глеб Кузьмин.
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