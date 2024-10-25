Кузьмин о травме: «Не считаю, что Дитц виноват – он дал инерцию, когда я был в неудобном положении. Даррен написал мне, Звягин и Шарипзянов – тоже»

Глеб Кузьмин высказался относительно момента с получением травмы в матче КХЛ.

Нападающий «Салавата Юлаева » получил травму 17 сентября в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом » (4:2). Во втором периоде хоккеист упал и ударился головой о борт после контакта с защитником соперника Дарреном Дитцем .

– Вы отчетливо помните тот эпизод, когда врезались в борт?

– Помню. Повернул налево голову, куда делал передачу. Когда упал на лед, то посмотрел на борт, прошла секунда, и я в него врезался.

– Первые ощущения после удара: сильная боль в позвоночнике и голове?

– Боль почувствовал. Как раз там, где был перелом. Голова болела, но быстро прошла.

– Даррен Дитц и хоккейный клуб «Авангард» принесли вам извинения?

– Да, Дитц написал, главный тренер омичей Сергей Звягин написал, и капитан команды Дамир Шарипзянов – тоже. Пожелали здоровья, всего хорошего.

– На повторе видно, что контакт между вами и Диицем был, соперник делал провожающее движение рукой. Согласны, что за такие фолы в КХЛ надо жестко наказывать, или это все же несчастный случай?

– Это дело случая, потому что я катил по прямой. Если бы сбоку выезжал, то тогда бы не упал. А получилось так, что менял центр тяжести.

Не считаю, что Дитц виноват – просто он дал мне инерцию в ту секунду, когда я был в неудобном положении и конек не встал на лед.

Иногда, когда подталкиваешь партнера, он просто падает, не успевая как следует поставить ногу.

На предсезонке НХЛ Нюландера неудачно подтолкнул клюшкой партнер. В итоге человек упал на конек другого хоккеиста, своего соперника, получив травму.

Многие хоккеисты сталкивались с этим: ты просто не готов к ускорению в данную секунду, твои ноги не успели за скоростью, которая развилась, – сказал Глеб Кузьмин.