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«Авангард» продлит контракт с Шарипзяновым на 5 лет. У защитника 43 очка в 56 играх при полезности «плюс 22»

«Авангард» продлит контракт с Дамиром Шарипзяновым на 5 лет.

Об этом сообщила пресс-служба омского клуба. Сегодня защитник празднует 29-летие. 

Официальное подписание нового соглашения состоится после завершения всех формальностей и юридического оформления документов.

«Авангард», объявляя о продлении контракта, выложил видео с Дамиром с отсылками к мультсериалу Железный человек», выходившему в 1994-96 годах.

Фото: t.me/omskiyavangard

Шарипзянов выступает за «Авангард» с 2020 года, он стал обладателем Кубка Гагарина (2021) в составе клуба. 

В текущем сезоне на счету защитника 43 (11+32) очка в 56 играх при полезности «+22». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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