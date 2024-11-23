Шарипзянов о трансферах «Авангарда»: «Нужно бороться за позицию в команде, чтобы одно место подгорало. Клуб хочет бороться не за плей-офф, а за Кубок Гагарина»

Дамир Шарипзянов прокомментировал изменения в составе «Авангарда».

– Что скажешь о том, что практически полсостава «Авангард» сменил буквально за последний месяц?

– «Авангард» – такая команда, которая хочет бороться не за плей-офф, а за кубок.

Так что это нормально в такой ситуации, когда команда не играет. Понятно, что где-то не получается что-то.

Так что все правильно. Нужно бороться за свою позицию в команде, чтобы одно место подгорало.

Конкуренция – всегда хорошо, и если мы не можем без нее играть, то вот она, – сказал капитан «Авангарда » Дамир Шарипзянов .