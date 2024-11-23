Шарипзянов о трансферах «Авангарда»: «Нужно бороться за позицию в команде, чтобы одно место подгорало. Клуб хочет бороться не за плей-офф, а за Кубок Гагарина»
Дамир Шарипзянов прокомментировал изменения в составе «Авангарда».
– Что скажешь о том, что практически полсостава «Авангард» сменил буквально за последний месяц?
– «Авангард» – такая команда, которая хочет бороться не за плей-офф, а за кубок.
Так что это нормально в такой ситуации, когда команда не играет. Понятно, что где-то не получается что-то.
Так что все правильно. Нужно бороться за свою позицию в команде, чтобы одно место подгорало.
Конкуренция – всегда хорошо, и если мы не можем без нее играть, то вот она, – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости