Зубов о 2:0 с ЦСКА: «Иванов вытащил «Сочи» в тяжелые моменты, все бились друг за друга. Тянулин иногда тянет до последнего, но больше всех забивает и тянет за собой команду»
«Сочи» обыграл армейцев со счетом 2:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– В первую очередь огромное спасибо ребятам за поддержку. У нас сегодня появилось два новых наставника перед игрой, они дали ценные указания. Самое главное, дали нам уверенность и энергию. Ребята сегодня прислушались.
В целом, хорошая игра по содержанию. Серега Иванов, конечно, вытащил нас в тяжелые моменты. Вся команда билась друг за друга, за общий успех. Это принесло положительный результат.
– Я – хоккеист. Когда вы были хоккеистом, какое было у вас самое нелюбимое упражнение?
– Это челноки, которые нужно делать каждый день. Тогда вырастают нормальные хоккеисты.
– Все игроки КХЛ во время отпуска мечтают отдохнуть в Сочи. Где мечтает отдохнуть главный тренер «Сочи»?
– В Сочи! Здесь самый хороший климат.
– Почему Артур Тянулин затягивает с броском?
– Фамилия такая, наверное. Он тянет иногда до последнего, но больше всех забивает, больше всех отдает и тянет за собой команду, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.
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