Зубов о 2:3 с «Трактором»: «В этой ситуации рады одному очку. «Сочи» противостояла хорошая, мастеровитая команда»
Сергей Зубов рад заработанному очку в матче с «Трактором».
«Сочи» на выезде уступил «Трактору» в овертайме (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«В первом периоде пришлось сложно. Был натиск со стороны соперника, много шайб, которые были перехвачены, потерь в средней зоне. Потом игра выровнялась, были моменты у двух команд.
В этой ситуации рады одному очку. Нам противостояла хорошая, мастеровитая команда», – главный тренер «Сочи».
«Сочи» с 36 очками идет 11‑м в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» с 74 баллами лидирует на Востоке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем