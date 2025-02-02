Зубов о 2:3 с «Трактором»: «В этой ситуации рады одному очку. «Сочи» противостояла хорошая, мастеровитая команда»

Сергей Зубов рад заработанному очку в матче с «Трактором».

«Сочи» на выезде уступил «Трактору» в овертайме (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В первом периоде пришлось сложно. Был натиск со стороны соперника, много шайб, которые были перехвачены, потерь в средней зоне. Потом игра выровнялась, были моменты у двух команд.

В этой ситуации рады одному очку. Нам противостояла хорошая, мастеровитая команда», – главный тренер «Сочи».

«Сочи» с 36 очками идет 11‑м в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» с 74 баллами лидирует на Востоке.