Ротенберг о 81-летней годовщине освобождения Ленинграда: «Мы помним тех, кто сыграл ключевые роли в истории СКА – фронтовиков, детей блокады. С Днем Победы, родной город!»

Роман Ротенберг высказался о 81-летней годовщине снятия блокады Ленинграда.

«Сегодня мы вспоминаем одну из самых важных дат в истории нашего города. День, который навсегда останется в памяти каждого ленинградца и каждого петербуржца. 27 января 1944 года — день снятия блокады Ленинграда. Этот день стал днем нашей Победы, днем возвращения города к жизни.

900 дней. 900 невероятно трудных, страшных и одновременно героических дней. Люди сражались на фронте, трудились на заводах, поддерживали жизнь в условиях, которые были далеко за пределами человеческих возможностей. Мы обязаны помнить о тех, кто прошел через это испытание и не сломался. Обязаны знать истории тех, кто отстоял наш город, и тех, кто поддерживал фронт, работая в невероятно тяжелых условиях.

И после нескольких невероятно сложных лет эти люди отстраивали страну заново и открывали ранее неизведанные горизонты. Ветераны, которые были на передовой, и горожане, кто пережил эти страшные годы в Ленинграде, стояли у истоков хоккейного клуба СКА. Участвовали в проведении первого в стране чемпионата по хоккею с шайбой, развивали спорт, который мы всей душой любим. Мы помним тех, кто сыграл в истории клуба ключевые роли: фронтовиков, детей блокады. Их подвиг для нас не просто часть истории, а дополнительные вдохновение и мотивация.

Очень рады, что ежегодно в памятную дату нам удается пригласить на трибуны домашнего стадиона свидетелей тех тяжелых лет. Людей, прошедших блокаду и сохранивших город для будущих поколений. Ваша сила, ваша вера и ваше мужество вызывают огромное уважение и желание брать с вас пример.

С Днем Победы, родной город! Мы всегда будем помнить твой подвиг и гордиться им!» – написал главный тренер СКА в своем телеграм-канале.