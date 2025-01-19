Фетисов о КХЛ: «О такой конкуренции можно только мечтать – любой может победить. Это наиболее привлекательно для болельщиков»
– У какой команды больше всего шансов на Кубок Гагарина?
– Меня радует, что сейчас очень большая конкуренция и вверху, и внизу турнирной таблицы. Непонятно, как кубковые восьмерки сформируются.
Это, наверное, наиболее привлекательно для болельщиков. О такой конкуренции в лиге можно только мечтать. А победить может любой.
– У кого из молодых игроков, на ваш взгляд, наибольшие шансы уехать за океан?
– Я же не агент хоккейный, особенно не слежу за этими делами. Чтобы так говорить, нужно смотреть каждую игру, а у меня, к сожалению, времени нет.
Единственное, что я точно знаю, бесталанных и бесхарактерных ребят в НХЛ не берут, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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