Фетисов о Демидове: «Хет-трик в 19 лет – это круто. Хотел бы, чтобы такие игроки развивались в России. Готов ли Иван к переезду в Америку – не знаю»
Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от игры Ивана Демидова в СКА.
19-летний форвард впервые забросил три шайбы в одном матче Фонбет чемпионата КХЛ. На его счету стало 40 (19+21) очков в 48 матчах сезона.
– Как вам игра Демидова в этом сезоне?
– Иван – молодец. Желаю ему дальнейших успехов. Хет‑трик в 19 лет – это круто.
– Вы бы хотели, чтобы такие хоккеисты развивались в России или уезжали в НХЛ?
– Я бы хотел, чтобы они развивались в России. Не знаю, готов ли Демидов к переезду в Америку. Пристально не слежу за СКА, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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