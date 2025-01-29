Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от игры Ивана Демидова в СКА.

19-летний форвард впервые забросил три шайбы в одном матче Фонбет чемпионата КХЛ . На его счету стало 40 (19+21) очков в 48 матчах сезона.

– Как вам игра Демидова в этом сезоне?

– Иван – молодец. Желаю ему дальнейших успехов. Хет‑трик в 19 лет – это круто.

– Вы бы хотели, чтобы такие хоккеисты развивались в России или уезжали в НХЛ?

– Я бы хотел, чтобы они развивались в России. Не знаю, готов ли Демидов к переезду в Америку. Пристально не слежу за СКА , – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.