Ротенберг о 5:3 с «Северсталью»: «СКА показал мужской хоккей. Четвертая игра на выезде, а для Демидова, Никишина и Короткого – шестая с Матчем звезд, непростой цикл»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Северсталью».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Добрый вечер. Четвертая игра на выезде (на самом деле СКА провел 5-й матч на выезде – Спортс’‘). А с Матчем звезд, где играли наши игроки – Матвей Короткий , Саша Никишин, наш капитан, Демидов , для них это была шестая игра, на Матче звезд у них было две игры подряд.

До этого тоже матчи через день – такой цикл для ребят непростой был. И видно было, что где-то уже на морально-волевых играли. Тяжело было ребятам, но в это же время хочу отметить сегодня выполнение игрового задания.

Все выполнили и бились, показали мужской хоккей. Огромная работа была проделана на этом выезде. И самое удивительное то, что по движению и по самоотдаче это была наша лучшая игра, может быть даже в сезоне, не только на этом выезде.

Это говорит о том, что мы правильно работаем и идем в правильном направлении, особенно с учетом плей-офф. Игры через день, перелет, четвертая игра – как раз-таки важно по ходу серии всегда добавлять.

Поэтому это для нас хороший знак, мы очень рады, поздравляем команду с победой. Нашим болельщикам очень благодарны за поддержку. И полные трибуны сегодня – такая битва, баталия», – сказал Ротенберг .