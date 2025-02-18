Ротенберг о 5:3 с «Северсталью»: «СКА показал мужской хоккей. Четвертая игра на выезде, а для Демидова, Никишина и Короткого – шестая с Матчем звезд, непростой цикл»
Петербургский клуб одержал победу со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Добрый вечер. Четвертая игра на выезде (на самом деле СКА провел 5-й матч на выезде – Спортс’‘). А с Матчем звезд, где играли наши игроки – Матвей Короткий, Саша Никишин, наш капитан, Демидов, для них это была шестая игра, на Матче звезд у них было две игры подряд.
До этого тоже матчи через день – такой цикл для ребят непростой был. И видно было, что где-то уже на морально-волевых играли. Тяжело было ребятам, но в это же время хочу отметить сегодня выполнение игрового задания.
Все выполнили и бились, показали мужской хоккей. Огромная работа была проделана на этом выезде. И самое удивительное то, что по движению и по самоотдаче это была наша лучшая игра, может быть даже в сезоне, не только на этом выезде.
Это говорит о том, что мы правильно работаем и идем в правильном направлении, особенно с учетом плей-офф. Игры через день, перелет, четвертая игра – как раз-таки важно по ходу серии всегда добавлять.
Поэтому это для нас хороший знак, мы очень рады, поздравляем команду с победой. Нашим болельщикам очень благодарны за поддержку. И полные трибуны сегодня – такая битва, баталия», – сказал Ротенберг.
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