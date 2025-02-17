Кузнецов набрал очки впервые после травмы – забил «Северстали». У форварда СКА 34 балла в 37 матчах

Евгений Кузнецов набрал очки в Фонбет Чемпионате КХЛ впервые после травмы.

СКА противостоит «Северстали » (3:2 , третий период) в выездном матче.

В конце второго периода форвард петербуржцев Евгений Кузнецов отметился голом. Таким образом, он набрал очки в КХЛ впервые с 21 декабря.

Напомним, Кузнецов пропустил полтора месяца из-за сотрясения мозга и на протяжении 3 игр после травмы не набрал ни одного очка.