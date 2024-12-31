Директор «Динамо»: «Пришли к выводу, что Рябкину лучше развиваться за океаном. Видимо, в нас что‑то не так, если мы не смогли удовлетворить все амбиции Ивана»
«Динамо» объявило о расторжении соглашения по инициативе хоккеиста.
– Как вы пришли к решению расторгнуть контракт с Рябкиным?
– Это произошло по инициативе хоккеиста. Иван попросил об этом, и мы его отпустили.
– Какой у вас состоялся разговор?
– Да мы с сентября, с самого начала чемпионата были в контакте с Иваном и его агентами. Совместное решение назрело. Мы пришли к выводу, что на данном этапе Ивану будет лучше развиваться за океаном.
– То есть он собирается в клуб USHL «Маскегон Ламберджекс»?
– Скорее всего… Я не знаю. Это лучше спросить у его агентов. Они попросили, вышли с такой инициативой. Клуб это рассмотрел и предоставил игроку такую возможность.
Мы поговорили, что игрок уезжает предварительно до лета. А дальше Ивану лучше будет возвращаться, чтобы с новыми силами показывать себя в России.
– Вы пробовали Рябкина в трех лигах – МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Каким вы видите его развитие в системе «Динамо»?
– Сейчас тяжело сказать… Видимо, в нас что‑то не так, если мы не смогли удовлетворить все амбиции Ивана, дать ему развитие и игровое время.
Но сейчас об этом нет смысла говорить. Он уезжает за океан, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
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