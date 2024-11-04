Иван Рябкин: «Просто хочу играть, чтобы мне не вставляли палки в колеса. У меня было 18 минут игрового времени в прошлом сезоне, а сейчас 10 – это странно»

Иван Рябкин прокомментировал ситуацию с игровым временем в системе «Динамо».

В этом сезоне 17-летний нападающий провел два матча за бело-голубых со средним игровым временем 1 минута 3 секунды.

В активе Рябкина также 9 матчей в Olimpbet МХЛ, где он набрал 8 (0+8) очков, и 4 игры в Olimpbet ВХЛ, где на его счету одна голевая передача.

– Ты начинал сезон в КХЛ, затем тебя вернули в молодежку, после – перевели в ВХЛ. Кажется, что сейчас в твоей карьере нет стабильности.

– В моем понимании ее нет пока что.

– Почему в молодежке ты не получал игрового времени и вообще говорят, что ругался с тренерами?

– Этот вопрос лучше им задать, у них узнаете. В прошлом сезоне у меня игровое время было в среднем 18 минут, а сейчас 10. Это странно.

– И мне странно. Почему это происходит?

– Причины никакой нет.

– Я видел у тебя удаления вместо голов. Мне понятно, как тренер объясняет снижение твоего игрового времени.

– Сейчас была игра (контрольный матч молодежной и юниорской сборных России – Спортс’‘), играть дают – микроматч 2:0.

– Логично предположить, что ты должен был играть в КХЛ, но ты туда не попадаешь и можешь уехать в Америку, потому что ты там будешь играть реально много и часто. И все думают, что ты там будешь ближе к драфту.

– Я хочу просто играть, это моя задача – играть в хоккей. Чтобы не вставляли мне палки в колеса, – сказал форвард «Динамо » Иван Рябкин .

Рябкин о КХЛ: «Да вообще легко мог бы играть. Почему отправили из «Динамо»? Вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу»