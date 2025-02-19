Козырев о 3:5: «Северсталь» сама упустила инициативу, нахватав удалений во 2-м периоде. Такая мастеровитая команда, как СКА, реализовала большинство»

Андрей Козырев высказался о поражении от СКА (3:5).

«Отрицательный результат связан с тем, что мы сами упустили инициативу, нахватав удалений в середине второго периода. Преимущество перешло к сопернику.

Такая мастеровитая команда, как СКА реализовала большинство. В связи с этим мы и проиграли», – сказал главный тренер «Северстали ».