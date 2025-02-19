Козырев о 3:5: «Северсталь» сама упустила инициативу, нахватав удалений во 2-м периоде. Такая мастеровитая команда, как СКА, реализовала большинство»
Андрей Козырев высказался о поражении от СКА (3:5).
«Отрицательный результат связан с тем, что мы сами упустили инициативу, нахватав удалений в середине второго периода. Преимущество перешло к сопернику.
Такая мастеровитая команда, как СКА реализовала большинство. В связи с этим мы и проиграли», – сказал главный тренер «Северстали».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Северстали»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем