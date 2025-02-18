Черных о Галимове и «Анахайме»: «Они пропали и тут увидели, что у него все хорошо – появился большой интерес. От него пожеланий сделать зум до сих пор не было»

Александр Черных рассказал об интересе «Анахайма» к Артему Галимову.

«Они [«Анахайм »] пропали, их не было видно и слышно. Тут вдруг они увидели, что у Галимова все хорошо, и [появился] очень большой интерес, просят сделать зум.

Я ему сказал, до сих пор от него пожеланий, что нужно сделать зум, не было. Поэтому я не буду дальше ничего делать», – сказал агент Александр Черных .

В текущем сезоне КХЛ форвард «Ак Барса » набрал 51 (29+22) очко в 55 матчах регулярки.