Черных о Галимове и «Анахайме»: «Они пропали и тут увидели, что у него все хорошо – появился большой интерес. От него пожеланий сделать зум до сих пор не было»
Александр Черных рассказал об интересе «Анахайма» к Артему Галимову.
«Они [«Анахайм»] пропали, их не было видно и слышно. Тут вдруг они увидели, что у Галимова все хорошо, и [появился] очень большой интерес, просят сделать зум.
Я ему сказал, до сих пор от него пожеланий, что нужно сделать зум, не было. Поэтому я не буду дальше ничего делать», – сказал агент Александр Черных.
В текущем сезоне КХЛ форвард «Ак Барса» набрал 51 (29+22) очко в 55 матчах регулярки.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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