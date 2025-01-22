«Ак Барс» хочет продлить контракт с Галимовым. Игрок запрашивает 60-65 млн рублей, клуб рассчитывает на 50-55 млн («Бизнес Online»)
Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб ведет активные переговоры о продлении соглашения с нападающим.
Срок действующего контракта Артема Галимова, по которому он зарабатывает 25 млн рублей за сезон, истекает 31 мая.
Ранее стало известно, что «Анахайм» проявляет серьезный интерес к игроку. «Дакс» выбрали хоккеиста под общим 129-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2020.
По данным издания, приоритет для самого Галимова – остаться в «Ак Барсе». В казанском клубе рассчитывают на игрока и видят в нем лидера на ближайшие несколько лет.
Руководство клуба начало переговоры с Галимовым еще месяц назад. Пока стороны провели только первый раунд обсуждений.
По информации издания, сторона хоккеиста настаивает на зарплате в 60-65 млн рублей. В «Ак Барсе» пока рассчитывают на оклад игрока в районе 50-55 млн рублей.
В этом сезоне Галимов набрал 41 (22+19) балл за результативность в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
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