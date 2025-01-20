Агент Галимова: «Анахайм» выходил на нас, интерес серьезный. Никакого решения мы не озвучили, первоначально будет общение с «Ак Барсом»

Агент Артема Галимова рассказал об интересе «Анахайма» к форварду.

«Анахайм» действительно выходил на нас пару дней назад, когда «Ак Барс» находился на востоке. В «Дакс» сказали, что у них огромное желание видеть Артема в своем составе.

После этого я попросил наших представителей за океаном связаться с клубом, и они эту информацию подтвердили. Интерес серьезный, но мы никакого решения еще не озвучивали.

Первоначально будет общение с «Ак Барсом», а также я должен буду переговорить с самим Артемом, что он сам для себя принял решение», – сказал агент Александр Черных .

Действующее соглашение игрока и «Ак Барса» истекает после завершения нынешнего сезона.

В этом сезоне Артем Галимов набрал 41 (22+19) балл за результативность в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

«Анахайм» проявляет серьезный интерес к Артему Галимову. Форвард «Ак Барса» набрал 41 балл в 46 матчах сезона КХЛ