Агент Галимова: «Анахайм» выходил на нас, интерес серьезный. Никакого решения мы не озвучили, первоначально будет общение с «Ак Барсом»
«Анахайм» действительно выходил на нас пару дней назад, когда «Ак Барс» находился на востоке. В «Дакс» сказали, что у них огромное желание видеть Артема в своем составе.
После этого я попросил наших представителей за океаном связаться с клубом, и они эту информацию подтвердили. Интерес серьезный, но мы никакого решения еще не озвучивали.
Первоначально будет общение с «Ак Барсом», а также я должен буду переговорить с самим Артемом, что он сам для себя принял решение», – сказал агент Александр Черных.
Действующее соглашение игрока и «Ак Барса» истекает после завершения нынешнего сезона.
В этом сезоне Артем Галимов набрал 41 (22+19) балл за результативность в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
«Анахайм» проявляет серьезный интерес к Артему Галимову. Форвард «Ак Барса» набрал 41 балл в 46 матчах сезона КХЛ
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