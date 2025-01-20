«Анахайм» проявляет серьезный интерес к Артему Галимову. Форвард «Ак Барса» набрал 41 балл в 46 матчах сезона КХЛ

Артем Галимов может продолжить карьеру в НХЛ.

Серьезный интерес к 25-летнему нападающему «Ак Барса» проявляет «Анахайм », об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Дакс» выбрали хоккеиста под общим 129-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2020.

Действующее соглашение игрока и «Ак Барса » истекает после завершения нынешнего сезона.

В этом сезоне Артем Галимов набрал 41 (22+19) балл за результативность в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .