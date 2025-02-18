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Артур Хайруллин о Майорове и Якушеве на матче «Спартака»: «Они 25 лет не разговаривали друг с другом! Примирение произошло по ходу этого сезона, инициатором стал президент клуба Усачев»

Экс-игроки «Спартака» Борис Майоров и Александр Якушев помирились.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Вчера символическое вбрасывание перед матчем «Спартак» – «Динамо» произвели легендарные ветераны красно-белых Борис Майоров и Александр Якушев. Казалось бы, ничего особенного, но это если не знать, что они не разговаривали друг с другом 25 лет!

Конфликт между Майоровым и Якушевым зародился еще 25 лет назад, когда первый был президентом «Спартака», а последний – главным тренером. 

Примирение между легендами произошло по ходу нынешнего сезона – по моей информации, инициатором этого стал нынешний президент «Спартака» Олег Усачев. На вчерашнем матче Майоров и Якушев сидели в одной ложе, и можно сказать, что конфликт между легендами улажен», – написал Хайруллин.

Фото: t.me/hc_spartak

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoСпартак
logoБорис Майоров
logoАлександр Якушев
logoКХЛ
logoОлег Усачев
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