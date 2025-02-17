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Комаров из «Салавата» о 1-м голе в сезоне: «Когда забивает защитник, играющий в четвертой паре – на душе счастье!»

Александр Комаров оценил свой гол в матче с «Локомотивом» (3:2 ОТ).

«Выиграли классный матч! Здорово, у меня положительные эмоции. Первая шайба в сезоне? Когда забивает защитник, который играет в четвертой паре, да и немного, это всегда радость, на душе счастье!

Четыре шайбы из пяти забросили защитники? Да просто защитники классно сегодня бросали, элитно, с проницательным броском (смеется)», – сказал защитник «Салавата Юлаева».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoЛокомотив
logoАлександр Комаров 2002
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