Комаров из «Салавата» о 1-м голе в сезоне: «Когда забивает защитник, играющий в четвертой паре – на душе счастье!»

Александр Комаров оценил свой гол в матче с «Локомотивом» (3:2 ОТ).

«Выиграли классный матч! Здорово, у меня положительные эмоции. Первая шайба в сезоне? Когда забивает защитник, который играет в четвертой паре, да и немного, это всегда радость, на душе счастье!

Четыре шайбы из пяти забросили защитники? Да просто защитники классно сегодня бросали, элитно, с проницательным броском (смеется)», – сказал защитник «Салавата Юлаева ».