Игроков и тренеров «Трактора» высадили с чартера в Хабаровске. Кто-то толкнул аварийную дверь, выход разгерметизировался (Mash)
Игроков и тренерский персонал «Трактора» высадили с рейса Хабаровск – Челябинск.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Mash.
«Когда сели в чартер, кто-то из команды толкнул аварийную дверь Boeing 738. Открылся аварийный люк на крыло, сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. Хоккеистов высадили.
Борт зарулил на место стоянки и через полтора часа направился к взлетно-посадочной полосе, забрал спортсменов и без происшествий сел в Челябинске», – говорится в сообщении.
Вчера, 17 февраля, в Хабаровске состоялся матч «Амур» – «Трактор». Челябинская команда одержала победу со счетом 5:2.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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