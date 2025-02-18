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Ротенберг – главное лицо КХЛ по версии генменеджеров клубов. Кузнецов – второй в опросе

Роман Ротенберг – главное лицо КХЛ по мнению генеральных менеджеров клубов.

В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом» с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет чемпионата КХЛ из 23. «Локомотив» проигнорировал участие в проекте.

В опросе 10 руководителей клубов проголосовали за главного тренера СКА. Четверо затруднились ответить, 3 голоса набрал форвард СКА Евгений Кузнецов. 

Кроме того, по 1 голосу набрали форвард «Динамо» Никита Гусев, генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов, президент КХЛ Алексей Морозов и рекордсмен лиги по матчам и очкам Вадим Шипачев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Волков
logoВадим Шипачев
рейтинги
logoАлексей Морозов
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logoТорпедо
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