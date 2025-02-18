Ротенберг – главное лицо КХЛ по версии генменеджеров клубов. Кузнецов – второй в опросе

Роман Ротенберг – главное лицо КХЛ по мнению генеральных менеджеров клубов.

В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом » с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет чемпионата КХЛ из 23. «Локомотив» проигнорировал участие в проекте.

В опросе 10 руководителей клубов проголосовали за главного тренера СКА. Четверо затруднились ответить, 3 голоса набрал форвард СКА Евгений Кузнецов.

Кроме того, по 1 голосу набрали форвард «Динамо » Никита Гусев , генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков , главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов , президент КХЛ Алексей Морозов и рекордсмен лиги по матчам и очкам Вадим Шипачев .