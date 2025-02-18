Терещенко о Турнире четырех наций: «Хорошие матчи, высокое мастерство. России однозначно не хватает. Мы бы боролись за первое место»
Алексей Терещенко поделился мыслями о Турнире четырех наций.
«Смотрю Турнир четырех наций. Хорошие матчи, высокое мастерство. Жалко, что нет сборной России. Хотелось бы увидеть наших, но как есть.
Но я смотрю, потому что мне интересно, как играют и передвигаются команды. Однозначно сборной России не хватает. Мы бы сейчас боролись за первое место», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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