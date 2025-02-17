Быков о том, готов ли возглавить сборную России: «Предложение от ФХР обяжет к размышлению. Это чувствительная тема для меня и болельщиков»
Вячеслав Быков ответил, готов ли снова стать главным тренером сборной России.
64-летний специалист возглавлял российскую сборную с 2006 по 2011 год. Под его руководством сборная России дважды выиграла чемпионат мира – в 2008 и 2009 годах.
– Готовы ли вернуться в сборную Россию, если поступит предложение?
– Предложение от функционеров ФХР обяжет к размышлению. И будет принято то или иное решение! Я не сторонник спекулировать на эту тему, потому что для меня, как и для болельщиков, она очень чувствительная.
Вне зависимости от моего положения, я был и остаюсь истинным болельщиком нашей сборной. Желаю только побед во всех соревнованиях! – заявил Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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