Быков о том, готов ли возглавить сборную России: «Предложение от ФХР обяжет к размышлению. Это чувствительная тема для меня и болельщиков»

Вячеслав Быков ответил, готов ли снова стать главным тренером сборной России.

64-летний специалист возглавлял российскую сборную с 2006 по 2011 год. Под его руководством сборная России дважды выиграла чемпионат мира – в 2008 и 2009 годах.

– Готовы ли вернуться в сборную Россию, если поступит предложение?

– Предложение от функционеров ФХР обяжет к размышлению. И будет принято то или иное решение! Я не сторонник спекулировать на эту тему, потому что для меня, как и для болельщиков, она очень чувствительная.

Вне зависимости от моего положения, я был и остаюсь истинным болельщиком нашей сборной. Желаю только побед во всех соревнованиях! – заявил Быков .