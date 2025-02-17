Ротенберг подарил будильник журналисту за единственный вопрос на пресс-конференции после победы СКА над «Северсталью»
Роман Ротенберг подарил будильник журналисту после победы СКА над «Северсталью».
Петербургский клуб выиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
Во время послематчевой пресс-конференции главному тренеру СКА Роману Ротенбергу был задан один вопрос – от журналиста газеты «Речь» Сергея Виноградова. Ротенберг подарил ему будильник.
– Хотел вручить, победная традиция. Спасибо, что вы пришли. Думаю, здесь без конкуренции сегодня. Поэтому вам вручаю. Как вас зовут?
– Сергей.
– Спасибо вам за ваши вопросы. За то, что поддерживаете хоккей, – сказал Ротенберг.
Изображение: кадр из видео в группе «Северстали» во Вконтакте.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Северстали» во Вконтакте
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