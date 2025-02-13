Воробьев про 0:2: «ЦСКА не нашел путь к воротам «Сочи». Чемпионат сложный, каждая игра на вес золота, сегодня у нас не получилось»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Сочи».
Московский клуб потерпел поражение со счетом 0:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Не забив ни одного гола, не пробившись к воротам, очень сложно рассчитывать на успех. Сегодня хорошо отработала команда «Сочи», мы не нашли путь к воротам, поэтому такой результат.
– Когда занимались хоккеем, какое было у вас самое нелюбимое упражнение?
– У меня как игрока – борьба. Когда она долго шла. Вот это самое нелюбимое.
– Был ли какой-нибудь дополнительный настрой у ЦСКА, если в этом сезоне команда уже терпела поражение от «Сочи»?
– У нас довольно сложный чемпионат и каждая игра на вес золота. Сегодня у нас не получилось, – сказал Воробьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Сочи»
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