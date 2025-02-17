Фукале об Овечкине и рекорде Гретцки: «Это будет великий момент в истории хоккея. Если пропустить рекордный гол, попадешь в хайлайты с миллионами просмотров»
39-летний капитан «Вашингтона» забросил 879 шайб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он идет вторым в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).
– Думаете, Овечкин побьет рекорд уже в этом сезоне? Ему нужно еще 16 голов.
– Все только за этим и следят. И надеются, что увидят это на своем веку. Это будет великий момент в истории хоккея. Он на хорошей волне. Надеюсь, побьет как можно раньше – возможно, уже в этом сезоне.
– Если бы вы вернулись в НХЛ в следующем сезоне, хотели бы вы стать тем вратарем, которому Овечкин забьет рекордный гол, чтобы обойти Гретцки?
– Ну, это исторический гол. Никто не хочет пропускать, но, если доведется такой пропустить, ты попадешь в хайлайты с миллионами просмотров, ха-ха. Будешь постоянно себя видеть на экранах.
Наверняка его одноклубники тоже очень хотят запечатлеть для себя в памяти этот момент, будучи его участниками, – сказал вратарь «Трактора» Зак Фукале.
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