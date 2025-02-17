СКА выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Ротенберга – 4-я на Западе
СКА одержал 3 победы в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Северсталь» со счетом 5:3 в выездном матче.
Таким образом, СКА набрал 71 очко после 57 игр и занимает 4-е место в таблице Западной конференции.
«Северсталь» проиграла второй матча подряд. Команда тренера Андрея Козырева идет 6-й на Западе с 69 очками в 55 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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