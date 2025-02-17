СКА выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Ротенберга – 4-я на Западе

СКА одержал 3 победы в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Северсталь» со счетом 5:3 в выездном матче.

Таким образом, СКА набрал 71 очко после 57 игр и занимает 4-е место в таблице Западной конференции.

«Северсталь » проиграла второй матча подряд. Команда тренера Андрея Козырева идет 6-й на Западе с 69 очками в 55 матчах.