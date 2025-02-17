Аймурзин о Ротенберге: «Очень хороший тренер. В моей голове сложился образ, а на Кубке Первого канала ожидания совпали с реальностью. Он много делает для привлечения внимания СМИ»

Данил Аймурзин поделился мнением о Романе Ротенберге.

– Пресс-конференций Ротенберга не хватило болельщикам на Матче звезд КХЛ?

– Люди по-разному относятся к выступлениям Ротенберга перед журналистами, но нельзя не отметить: Роман Борисович много делает для привлечения внимания СМИ к КХЛ. Думаю, посети он Новосибирск, тоже задал бы жару.

– Вы приезжали к нему в сборную «Россия 25». Каким он запомнился?

– Когда получил вызов на Кубок Первого канала, у меня в голове уже сложился определенный образ. В целом ожидания совпали с реальностью.

Это очень хороший тренер, и никаких вопросов к нему у меня не возникло, – сказал нападающий «Северстали » Данил Аймурзин .

Роман Ротенберг: «207,4 млн зрителей посмотрели матчи КПК в интернете, 13,3 млн человек следили по телевизору. Достижения невозможны без партнеров – хочется поблагодарить «Газпром» и Миллера»