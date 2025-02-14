Дарюс Каспарайтис: «Овечкин в отличной форме, может еще играть и играть. Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, все шансы есть»

Дарюс Каспарайтис высказался о тренировках с Александром Овечкиным.

Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтона » тренируется с Каспарайтисом во время паузы в НХЛ.

«Да, сейчас мы занимаемся вместе. Не часто так делаем, но во время коронавируса была такая практика. Сейчас Александр живет рядом со мной и мы решили вместе пойти в спортивный зал.

Он находится в отличной форме и может еще играть и играть. Надеюсь, что в этом сезоне побьет рекорд Уэйна Гретцки , у него есть все шансы на это, но если не получится, то в следующем уж точно», – сказал олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис .

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин тренируется с Каспарайтисом во время паузы в НХЛ: «Спасибо Касперу за помощь!»