Заварухин о 3:4 от «Адмирала»: «Автомобилист» в начале матча летал в облаках, не выжал ничего из большинства. Подвела дисциплина, удаление в овертайме»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Адмиралом».
Екатеринбургский клуб потерпел поражение в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:4 ОТ.
«Перед игрой говорили ребятам, что главное – начало матча, важно обратить внимание на дисциплину. В начале матча мы летали в облаках, не выжали ничего из большинства.
Здорово, что вышли на третий период, проявили характер, сравняли счет. Но подвела дисциплина, удаление в овертайме, которое реализовал соперник. Вратарь соперника здорово сыграл, с нашей стороны было мало бросков по воротам», – сказал Заварухин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем