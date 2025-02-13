Заварухин о 3:4 от «Адмирала»: «Автомобилист» в начале матча летал в облаках, не выжал ничего из большинства. Подвела дисциплина, удаление в овертайме»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Адмиралом».

Екатеринбургский клуб потерпел поражение в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:4 ОТ.

«Перед игрой говорили ребятам, что главное – начало матча, важно обратить внимание на дисциплину. В начале матча мы летали в облаках, не выжали ничего из большинства.

Здорово, что вышли на третий период, проявили характер, сравняли счет. Но подвела дисциплина, удаление в овертайме, которое реализовал соперник. Вратарь соперника здорово сыграл, с нашей стороны было мало бросков по воротам», – сказал Заварухин .