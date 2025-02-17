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  • «Сибирь» проиграла 1-й период «Автомобилисту» со счетом 0:3, нанеся один бросок в створ. Скворцов пошутил: «У меня док ушел на матч. У вас завтра выходной, а ему меня лечить»
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«Сибирь» проиграла 1-й период «Автомобилисту» со счетом 0:3, нанеся один бросок в створ. Скворцов пошутил: «У меня док ушел на матч. У вас завтра выходной, а ему меня лечить»

Роман Скворцов пошутил о неудачной игре «Сибири» с «Автомобилистом».

В домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ «Сибирь» уступила в первом периоде со счетом 0:3, нанеся лишь один бросок в створ ворот соперника.

Находящийся на лечении в Новосибирске комментатор пошутил: «Ребят, к вам вопросов нет! Сергеич подскажет, сзади поймают, кэп забьет, все получится.

Но у меня просто док на матч ушел. У вас завтра выходной, а ему меня завтра лечить», – написал в своих соцсетях Роман Скворцов.

Скворцов получил травму головы в конфликте с посетителями бара. Двое мужчин вышли на улицу из другого заведения, один из них ударил комментатора – это показали камеры

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Скворцова
logoСибирь
logoКХЛ
ахахаха
logoРоман Скворцов
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