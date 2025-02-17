«Сибирь» проиграла 1-й период «Автомобилисту» со счетом 0:3, нанеся один бросок в створ. Скворцов пошутил: «У меня док ушел на матч. У вас завтра выходной, а ему меня лечить»

Роман Скворцов пошутил о неудачной игре «Сибири» с «Автомобилистом».

В домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ «Сибирь » уступила в первом периоде со счетом 0:3, нанеся лишь один бросок в створ ворот соперника.

Находящийся на лечении в Новосибирске комментатор пошутил: «Ребят, к вам вопросов нет! Сергеич подскажет, сзади поймают, кэп забьет, все получится.

Но у меня просто док на матч ушел. У вас завтра выходной, а ему меня завтра лечить», – написал в своих соцсетях Роман Скворцов .

Скворцов получил травму головы в конфликте с посетителями бара. Двое мужчин вышли на улицу из другого заведения, один из них ударил комментатора – это показали камеры