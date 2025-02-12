Зарплата Аймурзина по новому контракту с «Северсталью» – 25 млн рублей (Metaratings)
Зарплата Даниила Аймурзина по новому контракту с «Северсталью» – 25 млн рублей.
Сегодня клуб из Череповца объявил о продлении соглашения с 22-летним форвардом на следующий сезон.
По данным Metaratings, оклад игрока по новому контракту составит 25 миллионов рублей.
«Северсталь» продлила на год контракт с Аймурзиным. Форвард делит 2-е место в гонке снайперов КХЛ с 28 шайбами в 52 играх
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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