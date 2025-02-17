Аймурзин получит 10 млн рублей бонусом, если наберет 45 очков в сезоне-2025/26. Оклад форварда «Северстали» – 25 млн рублей в год (Metaratings)
Данил Аймурзин может получить до 11,5 млн рублей бонусом по новому контракту.
Ранее 22-летний форвард «Северстали» продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26. Сообщалось, что окладная часть по договору составит 25 млн рублей за сезон.
По информации Metaratings, бонусная часть его соглашения предусматривает 10 млн рублей за 45 набранных очков, 1 млн – за попадание в тройку лучших бомбардиров клуба и 500 тысяч – за попадание в топ-3 по показателю полезности.
В текущем Фонбет чемпионате КХЛ на счету Аймурзина 47 (28+19) очков в 53 матчах при полезности «плюс 4».
Агент Аймурзина об интересе из НХЛ: «Приезжали североамериканские скауты. Данил хотел бы попробовать себя там после следующего сезона. Если передумает, продлим контракт с повышением зарплаты»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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