Костюченок о 2:3 с «Автомобилистом»: «Ребята молодцы, играли до конца, сравняли счет в концовке. В овертайме «Амур» подвело удаление»
Главный тренер «Амура» Виктор Костюченок подвел итоги игры с «Автомобилистом».
Хабаровский клуб потерпел поражение в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 ОТ.
«Игра понравилась – да, не так много забитых голов, но обоюдоострая с обилием голевых моментов. Ребята молодцы, играли до конца.
Сравняли в концовке, думаю, болельщикам это понравилось. В овертайме нас подвело удаление, соперник здорово реализовал свою возможность», – сказал Костюченок.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Амура»
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