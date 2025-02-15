Костюченок о 2:3 с «Автомобилистом»: «Ребята молодцы, играли до конца, сравняли счет в концовке. В овертайме «Амур» подвело удаление»

Главный тренер «Амура» Виктор Костюченок подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Хабаровский клуб потерпел поражение в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 ОТ.

«Игра понравилась – да, не так много забитых голов, но обоюдоострая с обилием голевых моментов. Ребята молодцы, играли до конца.

Сравняли в концовке, думаю, болельщикам это понравилось. В овертайме нас подвело удаление, соперник здорово реализовал свою возможность», – сказал Костюченок.

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