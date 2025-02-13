«Барыс» первым лишился шансов на выход в плей-офф после поражения от СКА
«Барыс» не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в этом сезоне.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла казахстанский клуб со счетом 5:2 в выездном матче.
Таким образом, «Барыс» стал первой командой нынешнего сезона, потерявшей шансы на плей-офф.
У казахстанского клуба 29 очков после 54 матчей, команда тренера Галыма Мамбеталиева идет на последнем месте в общей таблице КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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