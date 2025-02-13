«Барыс» первым лишился шансов на выход в плей-офф после поражения от СКА

«Барыс» не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в этом сезоне.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла казахстанский клуб со счетом 5:2 в выездном матче. Таким образом, «Барыс » стал первой командой нынешнего сезона, потерявшей шансы на плей-офф. У казахстанского клуба 29 очков после 54 матчей, команда тренера Галыма Мамбеталиева идет на последнем месте в общей таблице КХЛ .