Гру о сыне в «Тракторе»: «Никогда. Это было бы нечестно по отношению к нему и к команде. Мы обсуждали эту тему, пусть он ищет другую команду в России»

Бенуа Гру высказался о возможности пригласить сына в «Трактор».

24-летний Бенуа-Оливье Гру выступает в АХЛ за «Хартфорд». В текущем сезоне у него 37 (15+22) очков в 45 матчах регулярного чемпионата.

– Вы бы хотели быть главным тренером в команде сына?

– Никогда.

– Может ли Бо Гру играть в КХЛ?

– Только не в моей команде. Я считаю, что это не способствовало бы созданию здоровых отношений между игроком и тренером.

В одной из команд АХЛ, в которой я работал, мне сказали: «Что думаешь, если мы получим твоего сына в ходе обмена?» Я ответил: «Это хорошие новости, но я пойду тренировать тогда другую команду».

Я уверен, что ничего бы не получилось и не заработало так, как надо. Речь идет о профессиональном хоккее, о моем сыне и его карьере. И все, с кем мы это не обсуждали, говорили: «Бен, ты ему передохнуть-то не дашь. Всегда будешь более строгим с ним». Но я не знаю, я никогда не пробовал даже тренировать сына.

Знаю, что я думал бы на месте другого игрока, который тоже центральный нападающий. Я должен был сказать: «Мой сын будет играть в большинстве вместо тебя». Он, конечно же, скажет: «Как иначе? Ты же его отец, понимаю».

Это часть человеческой природы, поэтому я не считаю, что было бы честным тренировать моего сына как по отношению ко мне, так и по отношению к самому Бо Гру, так и по отношению к команде.

Мы, кстати, обсуждали эту тему с сыном, может быть, с месяц назад. Он такой: «А что если я подпишу контракт с «Трактором » и приеду в Челябинск?» Нет никаких шансов. Пусть себе другую команду в России найдет.

Где-то на уме такой вариант у него есть, – сказал Бенуа Гру в интервью каналу «Скользкий лед».

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