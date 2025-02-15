«Трактор» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гру – 1-я на Востоке

«Трактор» одержал 4-ю победу в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Адмирал» со счетом 2:1 в выездном матче.

Таким образом, «Трактор » набрал 78 очков в 57 матчах и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.

У «Адмирала » 2-е поражение в 5 последних играх. Команда тренера Леонида Тамбиева идет 8-й на Востоке с 58 баллами в 56 играх.