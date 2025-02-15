«Трактор» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гру – 1-я на Востоке
«Трактор» одержал 4-ю победу в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Адмирал» со счетом 2:1 в выездном матче.
Таким образом, «Трактор» набрал 78 очков в 57 матчах и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.
У «Адмирала» 2-е поражение в 5 последних играх. Команда тренера Леонида Тамбиева идет 8-й на Востоке с 58 баллами в 56 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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