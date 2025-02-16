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Текслер пообещал «Трактору» новый стадион в случае победы в Кубке Гагарина: «Был такой разговор с командой. Город и регион нуждаются в большой арене»

Алексей Текслер пообещал «Трактору» новый стадион при победе в Кубке Гагарина.

Сейчас «Трактор» играет на ледовой арене имени Валерия Белоусова, вмещающей 7500 зрителей. Ее построили в 2009 году.

– Правда ли, что вы пообещали: если «Трактор» завоюет Кубок Гагарина, то в Челябинске появится новая хоккейная арена? Сейчас команда лидирует в Восточной конференции.

– Да, «Трактор» идет на первом месте, но все будет решаться в плей‑офф. Я не люблю о этом загадывать. А что касается обещания – да, такой разговор с командой был.

Город и регион нуждаются в большой арене. Поэтому могу подтвердить эти слова, – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Владислав Третьяк: «Челябинск давно заслуживает новую арену. Цены на билеты доходят до 5000 рублей, в плей‑офф стадион разорвут – губернатору нужно будет отключить телефон»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Алексей Текслер
logoКХЛ
Арена-Трактор им. Валерия Белоусова
logoТрактор
logoМатч ТВ
logoКубок Гагарина
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