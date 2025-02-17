Александр Кожевников: «Уважение «Граниту» из НМХЛ – вывезли мальчишек с ХК «Луганск» на Красную площадь, провели турнир для детей-инвалидов. Надеюсь, их отметят грамотой»

Александр Кожевников высказался о поездке ХК «Луганск» в Москву.

Детско-юношеский фестиваль по следж-хоккею прошел 15 и 16 февраля в Чехове и Митино.

«Мое уважение клубу НМХЛ «Гранит». Провели в Москве и Подмосковье турнир для детей-инвалидов, вывезли мальчишек во главе с ХК «Луганск» с новых территорий на Красную площадь, устроили им незабываемый праздник.

Я вам скажу, что в нынешние времена организовать такую поездку в Кремль – это не шутка. У ребят из «Гранита» серьезный ресурс.

Неделю назад говорил о том, что все наши профессиональные клубы должны почувствовать за собой страну, ее нерв. Жаль, что пока проснулись лишь единицы. И не в КХЛ с ее миллиардными бюджетами, а в НМХЛ.

Надеюсь, весной в Барвихе на очередном вечере закрытия хоккейного сезона «Гранит» будет отмечен специальной грамотой. Это облагородит и лигу, и весь рублевский регион», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Александр Кожевников: «Наши журналисты торпедировали чемпионат России и Украины по футболу – получите нынешнюю ситуацию. Теперь взялись за хоккейный Казахстан, Илон Маск все это объяснил»